Власти США заподозрили в имитации борьбы с отчаянием после пандемии COVID
Министерство здравоохранения и социальных служб США выделит $250 млн на борьбу с отчаянием в обществе из-за коронавирусной инфекции. Ведомство объявило о тендере для коммуникационных агентств, которые призваны разработать и внедрить меры по «вселению надежды» в американских граждан. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на документацию министерства.
Officials at the Department of Health and Human Services (@HHSGov) are proposing a $250 million contract to reduce Americans’ “despair” over the #coronavirus #COVID19 pandemic. https://t.co/OvAQVbh1Bd— TheFinancialDistrict (@TheFinancialDi2) September 1, 2020
«Используя возможности традиционных, цифровых и социальных медиа, индустрии спорта и развлечений, ассоциаций общественного здравоохранения и других творческих партнеров для предоставления важной информации в области общественного здравоохранения и экономики, администрация может победить отчаяние, вселить надежду и добиться национального восстановления», — цитирует Politico содержание документа.
Вместе с тем, президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме заверил, что государство делает большие успехи в борьбе с коронавирусом. Так, заболеваемость в августе снизилась на 38% по сравнению с июлем.
@BBCNews Coronavirus: US passes six million Covid-19 cases https://t.co/UHHshJkJSV Unfortunately you can't trust USA or UK Numbers & Statistics on Coronavirus because both Governments are controlling it all, & that BBC & Mainstream Broadcasting & Press Media have omitted to say— Foxy52 (@goonerfan65) August 31, 2020
Кроме того, американский лидер напомнил о том, что начинается третья фаза испытаний вакцины от инфекции фармацевтической компании AstraZeneca. Однако только 14% респондентов из 1991 опрошенных с большей вероятностью примут вакцину, рекомендованную Трампом (опрос POLITICO/Morning Consult).
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, американист Владимир Брутер, оценивая упадок духа американцев, заметил, что массовая эпидемия только лишь обнажила ранее существующие в обществе недостатки.
«В американском обществе огромные проблемы. Это видно и по избирательной кампании. На мой взгляд, Трамп делает вид, что он добился каких-то успехов, а общество, собственно, даже не знает, какой будет следующий шаг, но очень интересуется в этом во всем только в том, что будет с ними конкретно. Американская система здравоохранения не показывает, что она рассчитана на богатых, но в то же время совсем не рассчитана на бедных. Ну в общем все это было известно и до этого. Коронавирус это только показал», — выразил мнение политолог в беседе с «Политикой Сегодня».
Не удивился американист и относительно небольшой цене, которая направлена на возмещение ущерба многомиллионному населению США. Государство не особо заботит, будет ли программа реализована в полной мере, гораздо важнее создать видимость того, что Америка борется с последствиями эпидемии, считает политолог.
«Американское общество сосредоточено исключительно на себе, а те, кого эпидемия не коснулась, многие из них даже не верят, что она была. Это характерно для американского общества: каждый живет сам по себе. Интересы страны, интересы общества они воспринимают только как преломление своих собственных интересов», — считает собеседник ПС.
Ранее «Политика Сегодня» обсудила с Владимиром Брутером обвинения в адрес Дональда Трампа со стороны экс-президента США Барака Обамы. Последний обвинил действующего лидера в непрофессионализме, который повлек за собой смерть 170 тысяч человек от COVID-2019. Причиной политолог назвал позицию «полного невмешательства» Трампа в период пандемии.
UnIted States Chief Warlord Donald Trump assails Michelle Obama for claiming 150,000 Americans killed by virus due to Trump’s negligence and stupidity. Trump correctly notes he has killed 170,000 Americans. pic.twitter.com/gzRMXZpniE— DPRK News Service (@DPRK_News) August 18, 2020