Власти США заподозрили в имитации борьбы с отчаянием после пандемии COVID

Министерство здравоохранения и социальных служб США выделит $250 млн на борьбу с отчаянием в обществе из-за коронавирусной инфекции. Ведомство объявило о тендере для коммуникационных агентств, которые призваны разработать и внедрить меры по «вселению надежды» в американских граждан. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на документацию министерства.

Officials at the Department of Health and Human Services ( @HHSGov ) are proposing a $250 million contract to reduce Americans’ “despair” over the #coronavirus #COVID19 pandemic. https://t.co/OvAQVbh1Bd

Вместе с тем, президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме заверил, что государство делает большие успехи в борьбе с коронавирусом. Так, заболеваемость в августе снизилась на 38% по сравнению с июлем.

@BBCNews Coronavirus: US passes six million Covid-19 cases https://t.co/UHHshJkJSV Unfortunately you can't trust USA or UK Numbers & Statistics on Coronavirus because both Governments are controlling it all, & that BBC & Mainstream Broadcasting & Press Media have omitted to say