Власти США заподозрили в имитации борьбы с отчаянием после пандемии COVID

Министерство здравоохранения и социальных служб США выделит $250 млн на борьбу с отчаянием в обществе из-за коронавирусной инфекции. Ведомство объявило о тендере для коммуникационных агентств, которые призваны разработать и внедрить меры по «вселению надежды» в американских граждан. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на документацию министерства.

Officials at the Department of Health and Human Services (@HHSGov) are proposing a $250 million contract to reduce Americans’ “despair” over the #coronavirus #COVID19 pandemic. https://t.co/OvAQVbh1Bd — TheFinancialDistrict (@TheFinancialDi2) September 1, 2020

«Используя возможности традиционных, цифровых и социальных медиа, индустрии спорта и развлечений, ассоциаций общественного здравоохранения и других творческих партнеров для предоставления важной информации в области общественного здравоохранения и экономики, администрация может победить отчаяние, вселить надежду и добиться национального восстановления», — цитирует Politico содержание документа.

Вместе с тем, президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме заверил, что государство делает большие успехи в борьбе с коронавирусом. Так, заболеваемость в августе снизилась на 38% по сравнению с июлем.

@BBCNews Coronavirus: US passes six million Covid-19 cases https://t.co/UHHshJkJSV Unfortunately you can't trust USA or UK Numbers & Statistics on Coronavirus because both Governments are controlling it all, & that BBC & Mainstream Broadcasting & Press Media have omitted to say — Foxy52 (@goonerfan65) August 31, 2020

Кроме того, американский лидер напомнил о том, что начинается третья фаза испытаний вакцины от инфекции фармацевтической компании AstraZeneca. Однако только 14% респондентов из 1991 опрошенных с большей вероятностью примут вакцину, рекомендованную Трампом (опрос POLITICO/Morning Consult).

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, американист Владимир Брутер, оценивая упадок духа американцев, заметил, что массовая эпидемия только лишь обнажила ранее существующие в обществе недостатки.

«В американском обществе огромные проблемы. Это видно и по избирательной кампании. На мой взгляд, Трамп делает вид, что он добился каких-то успехов, а общество, собственно, даже не знает, какой будет следующий шаг, но очень интересуется в этом во всем только в том, что будет с ними конкретно. Американская система здравоохранения не показывает, что она рассчитана на богатых, но в то же время совсем не рассчитана на бедных. Ну в общем все это было известно и до этого. Коронавирус это только показал», — выразил мнение политолог в беседе с «Политикой Сегодня».

Не удивился американист и относительно небольшой цене, которая направлена на возмещение ущерба многомиллионному населению США. Государство не особо заботит, будет ли программа реализована в полной мере, гораздо важнее создать видимость того, что Америка борется с последствиями эпидемии, считает политолог.

«Американское общество сосредоточено исключительно на себе, а те, кого эпидемия не коснулась, многие из них даже не верят, что она была. Это характерно для американского общества: каждый живет сам по себе. Интересы страны, интересы общества они воспринимают только как преломление своих собственных интересов», — считает собеседник ПС.

Ранее «Политика Сегодня» обсудила с Владимиром Брутером обвинения в адрес Дональда Трампа со стороны экс-президента США Барака Обамы. Последний обвинил действующего лидера в непрофессионализме, который повлек за собой смерть 170 тысяч человек от COVID-2019. Причиной политолог назвал позицию «полного невмешательства» Трампа в период пандемии.