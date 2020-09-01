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11:34   1 Сентября 2020
Политика

Медведев записал поздравительное видео ко Дню знаний

Медведев записал поздравительное видео ко Дню знаний

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем знаний. Соответствующее видеообращение появилось в его аккаунтах в соцсетях.

В ходе минутного ролика Медведев отметил, что 1 сентября многие переступят порог школ, колледжей или университетов. Впереди школьников и студентов ждет много нового, заметил он.

Зампред Совбеза выразил благодарность педагогам, которые помогают ученикам не только получать знания, но и добиваться успехов в жизни. Медведев пожелал всем учащимся и преподавателям в учебном году интересных занятий, высоких оценок и хорошего настроения.

RT сообщил, что российские космонавты с борта Международной космической станции (МКС) поздравили российских школьников с началом учебного года.

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Автор: Илья Романович
#медведев #поздравление #день знаний

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