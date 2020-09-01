Малькевич раскритиковал YouTube за регулярную блокировку российских каналов

Платформа YouTube усиливает дискриминацию в отношении каналов российских СМИ, констатировал глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

В своем Telegram-канале "Media Малькевич" автор выложил текст, посвященный российским СМИ, которых блокирует платформа YouTube. Журналист отметил, что YouTube регулярно бездоказательно обвиняет российские каналы в "нарушениях" правил сообщества, ограничивает доступ к контенту и не объясняет блокировку ресурсов.

Малькевич обратил внимание на канал российских пранкеров Вована и Лексуса, которые выкладывают видео. Звонками они способны вызвать потрясения в США, отметил глава ФЗНЦ. Однако, несмотря на популярность канала, YouTube не выдает им положенную "Серебряную кнопку". Платформа голословно ссылается на "нарушения", хотя запретов или блокировок не было, пишет Media Малькевич.

Ранее телеканал "Царьград" подавал в суд на Google, который заблокировал аккаунт канала на YouTube. В 2018 году аккаунты Федерального агентства новостей в Facebook и Instagram уничтожили администраторы этих соцсетей. Facebook не скрывал, что это намеренное политическое действие, сообщил ФАН.