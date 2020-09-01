"Это тяжелая и невосполнимая утрата": Куйвашев о смерти Крапивина

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования семье и близким умершего писателя Владислава Крапивина.

Смерть писателя стала невосполнимой утратой для всех, но, в первую очередь, для его родственников. Крапивин был замечательным человеком и автором, чьи произведения есть и будут на книжных полках практически в каждой российской семье, подчеркнул Куйвашев.

Также глава региона отметил, что писатель занимался обучением детей из отряда "Каравелла". Под его чутким началом подростки изучали морскую науку и журналистику. Кроме того, Крапивин воспитывал в учениках чувство патриотизма, взаимовыручки и дружбы, пишет "Накануне.RU" со ссылкой на заявление Куйвашева.