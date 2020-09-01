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11:15   1 Сентября 2020
Политика

Лавров считает, что методы Литвы нарушают суверенитет Белоруссии

Лавров считает, что методы Литвы нарушают суверенитет Белоруссии

Методы Литвы в работе с Тихановской нарушают суверенитет Белоруссии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр иностранных дел России прокомментировал работу Литвы с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Лавров посчитал, что методы Литвы нарушают суверенитет республики.

"Наши литовские соседи перешли, по-моему, уже все грани приличия", — резюмировал Лавров.

Глава российского МИД полагает, что Литва и Тихановская не придерживаются демократических методов, уважающих суверенитет Республики Беларусь. Ранее Литва объявила запрет на въезд в страну белорусскому президенту Александру Лукашенко и его 29 коллегам до 2025 года.

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Автор: Юлия Яковлева
#лавров #литва #тихановская

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