НАТО пугает «наглый Кремль» залповым огнем в Эстонии

Пока Россия отмечает День знаний, всего в 110 километрах от границ страны проходят военные учения НАТО под названием Rail Gunner Rush («Железнодорожный прорыв» — англ.), которые продлятся до 10 сентября 2020 года. В маневрах на территории Эстонии задействуют батарею реактивных систем залпового огня американской армии, которая проведет боевые стрельбы.

«Американские военные принимают продуманные меры, чтобы послать сигнал все более наглому Кремлю. Rail Gunner Rush продемонстрирует прочное двустороннее партнерство между США и Эстонией, а также проверит возможности развертывания бригады, ее готовность и оперативную совместимость с союзниками по НАТО. Это плановое учение не связано с какими-либо текущими событиями в регионе», — приводит слова представителей Пентагона газета The Washington Times.

Российское посольство в Вашингтоне уже отреагировало на заявление американского военного ведомства. На официальной странице в Facebook дипломаты назвали учения НАТО «провокационными и крайне опасными»:

«Российская Федерация неоднократно предлагала Соединенным Штатам и их союзникам ограничить учебно-тренировочную деятельность и отвести зоны учений от "линии соприкосновения" Россия-НАТО. Считаем действия ВС США в Эстонии — провокационными и крайне опасными для региональной стабильности. Зачем это демонстративное бряцание оружием? Какой сигнал хотят натовцы послать нам?».

Военный эксперт, начальник Зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России в 2007–2009 годах Сергей Хатылев считает, что Вашингтон послал очевидный сигнал Москве: после слов о «наглом Кремле» Пентагон демонстративно показывает, как будет бороться с «российской агрессией» в Европе. Однако поводов для беспокойства нет, уверен собеседник «Политики Сегодня».

«Конечно, такие действия вблизи наших [российских] границ вызывают опасения, но страна принимает контрмеры. Разведка не дремлет, она работает. Даже если предположить, что силы НАТО осуществят какой-то неудачный пуск ракет или предпримут нарушения у государственных границ, то будут приняты адекватные меры. Дежурные силы переведут в повышенную или боевую готовность. Любые огневые средства и военнослужащие будут предупреждены, а потом подвержены воздействию», — заявил Хатылев.

Специалист увидел противоречие в действиях Североатлантического альянса в Европе и заявлениях об «агрессии» со стороны России. Хатылев напомнил, что еще 31 августа 2020 года российские истребители Су-27 перехватили очередную «стаю» американских бомбардировщиков, которая пролетала над Балтийским морем.

Подобные действия едва ли можно назвать «мирными» по отношению к РФ, добавил спикер:

«На территории дружественных к России стран таких учений просто быть не может. К примеру, в Черногории, где совсем недавно победила коалиция из социалистических партий, которые выступают против власти Мило Джукановича. Их политика развернута "в российскую сторону". Я уверен, что в Черногории таких учений явно не будет».

Напомним, 30 августа 2020 года в Черногории состоялись парламентские выборы. По данным Государственной избирательной комиссии страны, большинство получили партии оппозиции «За будущее Черногории», «Черное на белое» и «Мир — наша нация». «Политика Сегодня» уже оценивала, как может сложиться будущая политическая жизнь государства.

Представители российского дипведомства в Facebook также задались вопросом: как отреагировали бы США, если бы Россия проводила аналогичные стрельбы из своих систем залпового огня в 100 километрах от американских границ? По мнению Хатылева, Белый дом поспешил бы поднять панику и заявить о нападении «агрессоров».

«В США бы подняли панику, это абсолютно точно. Они бы запустили свою машину государственных СМИ, которые начали тиражировать идею о "нападении" со стороны России. А если бы такие учения мы проводили в Эстонии, то уже давно окрестили бы узурпаторами маленькой беззащитной европейской страны», — добавил военный эксперт.

Учения Rail Gunner Rush пройдут в районе эстонского города Тапа. Со стороны США примет участие 41-я полевая артиллерийская бригада, которая насчитывает около 70 человек. Ранее соединение базировалось в Германии, это первые маневры бригады на территории другой страны.