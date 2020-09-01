Суд Башкирии арестовал акции БСК по требованию Генпрокуратуры

Арбитражный суд Башкирии наложил обеспечительный арест на акции Башкирской содовой компании по требованию Генпрокуратуры.

Генеральная прокуратура подала иск из-за снижения госдоли в предприятиях компании. Суд зарегистрировал иск, в рассмотрении дела также участвовали Федеральная налоговая служба, АО "Реестр" и АО "Башкирская содовая компания", передает РИА Новости.

Глава республики Радий Хабиров в конце 2019 года разрешил БСК начать разработку горы Куштау, которая является одним из шиханов в районе города Стерлитамака, так как компания могла прекратить производство из-за нехватки сырья.