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10:50   1 Сентября 2020
Общество

Суд Башкирии арестовал акции БСК по требованию Генпрокуратуры

Суд Башкирии арестовал акции БСК по требованию Генпрокуратуры

Арбитражный суд Башкирии наложил обеспечительный арест на акции Башкирской содовой компании по требованию Генпрокуратуры.

Генеральная прокуратура подала иск из-за снижения госдоли в предприятиях компании. Суд зарегистрировал иск, в рассмотрении дела также участвовали Федеральная налоговая служба, АО "Реестр" и АО "Башкирская содовая компания", передает РИА Новости.

Глава республики Радий Хабиров в конце 2019 года разрешил БСК начать разработку горы Куштау, которая является одним из шиханов в районе города Стерлитамака, так как компания могла прекратить производство из-за нехватки сырья.

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Автор: Яна Либерман
#суд #арест #генпрокуратура #башкирия #Куштау

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