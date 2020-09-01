Превратившийся в цирк суд над Ефремовым обсудят в прямом эфире

Онлайн-эфир о деле актера Михаила Ефремова на тему "Адвокаты против клиентов. Почему адвокаты превращают суд в цирк?" пройдет 1 сентября в 14:00 по московскому времени.

Эфир проведут Федеральное агентство новостей и Медиагруппа "Патриот". На мероприятии специалисты обсудят происходящее в Пресненском суде Москвы по делу Ефремова, где заседания превратились во второсортный сериал, защитниками выступают "адвокаты-клоуны", а к дворцу правосудия приходят откровенные фрики.

Почему Эльман Пашаев использует такую сомнительную тактику защиты и зачем Александр Добровинский рекламирует себя — на эти и многие другие вопросы ответят в прямом эфире адвокаты, юристы, журналисты и политики. Трансляция обсуждения пройдет на официальной странице Медиагруппы "Патриот" в социальной сети "ВКонтакте".