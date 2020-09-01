Число пациентов с коронавирусом в России выросло на 4729 человек

Медики зафиксировали 4729 новых случаев COVID-19 на территории РФ за сутки, сообщили представители оперативного штаба.

Коронавирус выявлен в 85 российских регионах за последние сутки. У 25,6% граждан не наблюдаются клинические проявления инфекции.

Всего в России зарегистрировано около 1 миллиона случаев СOVID-19. Из медицинских учреждений выписано более 815 тыс. вылечившихся пациентов. Последние данные о коронавирусе в РФ можно найти на официальном портале стопкоронавирус.рф.