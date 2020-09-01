Лавров указал, что ЕС идет по пути санкционного давления вслед за США

Европейский союз следом за США все больше идет по пути санкционного давления в международных делах, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, ЕС выработал решение о создании механизмов введения санкций за вторжение в киберсферу с преступными целями. Он добавил ,что эти санкции нелегитимны с точки зрения международного права, как любые односторонние санкции, однако такая тенденция имеет место. Об этом Сергей Лавров рассказал на встрече со студентами и преподавателями МГИМО.

Глава МИД РФ ранее заявил, что необходимости в навязывании посреднических услуг в Белоруссии нет. По его словам, Россия в ситуации в Белоруссии будет руководствоваться международным правом и существующими между странами обязательствами.