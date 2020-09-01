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10:37   1 Сентября 2020
Политика

Лавров указал, что ЕС идет по пути санкционного давления вслед за США

Лавров указал, что ЕС идет по пути санкционного давления вслед за США

Европейский союз следом за США все больше идет по пути санкционного давления в международных делах, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, ЕС выработал решение о создании механизмов введения санкций за вторжение в киберсферу с преступными целями. Он добавил ,что эти санкции нелегитимны с точки зрения международного права, как любые односторонние санкции, однако такая тенденция имеет место. Об этом Сергей Лавров рассказал на встрече со студентами и преподавателями МГИМО.

Глава МИД РФ ранее заявил, что необходимости в навязывании посреднических услуг в Белоруссии нет. По его словам, Россия в ситуации в Белоруссии будет руководствоваться международным правом и существующими между странами обязательствами.

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Автор: Василий Пименов
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