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13:38   1 Сентября 2020
Россия

Первый звонок после пандемии. Как в России проходит День знаний

Первый звонок после пандемии. Как в России проходит День знаний

В России стартовал новый учебный год с поправкой на пандемию коронавирусной инфекции. Праздничные линейки проходят в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора: торжественная часть на улице предусмотрена преимущественно для учащихся первых и одиннадцатых классов.

 

При этом занятия в сентябре начнутся традиционно в очном формате, но с соблюдением мер санитарной безопасности. Например, старшеклассники не переходят из кабинета в кабинет, в школах разграничили входы и выходы.

В большинстве высших учебных заведений РФ учебный год также стартует в обычном формате, хотя заочные и вечерние занятия вузам рекомендовали временно перевести на дистанционный режим.

 

1 сентября 2020 года в российские школы пошли 17 миллионов детей, в том числе 1,9 миллионов первоклассников. Миллион студентов начнут обучение в вузах, три миллиона — в колледжах и техникумах.

 

 

По данным Росстата, «набор первоклассника» (школьная и спортивная формы, канцелярские товары, ранец) в этом году обошелся в среднем 18,8 тыс. руб для мальчика и 23,2 тыс. руб для девочки. По сравнению с прошлым годом средняя стоимость выросла на 1,7% для мальчика и на 1,1% для девочки.

Согласно опросу ВЦИОМ, на подготовку одного ребенка к школе в 2020 году родители потратили в среднем около 34,9 тыс. руб.

До середины 1930-х годов не существовало единой даты для начала учебного года. Только в 1935 году Совнарком и ЦК ВКП(б) постановили начинать занятия во всех школах именно 1 сентября.

 

 

Интересные факты о 1 сентября

  • Начинать новый год с 1 сентября в 325 году решил римский император Константин Великий.
  • В конце XV века на Руси переняли эту традицию, поэтому с 1492 года начало осени стали считать началом календарного года. Поскольку все школы создавали при церквях, обучение начиналось с 1 сентября — церковного нового года.
  • При Петре Первом летоисчисление стали вести от рождества Христова, а новый год — с января, однако в гимназиях и университетах начало обучения осталось прежним. Только сельские школьники начинали учиться с 1 декабря.
  • В США нет точной даты начала обучения. Обычно это период с середины августа до середины сентября. Аналогичная традиция существует и в Германии.
  • В Канаде 1 сентября дети не идут в школу, колледж или университет, а остаются с родителями, чтобы отметить последние дни лета. Первый понедельник месяца называется Днем труда и считается официальным окончанием лета. Школа для всех начинается на следующий день – в первый вторник сентября.
  • В Австралии дети идут в школу после 26 января.
  • В Японии первый звонок отмечается в апреле, а последний — в марте следующего года.

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Автор: Андрей Рыдаль
#россия #общество #1 сентября #день знаний

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