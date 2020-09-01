Первый звонок после пандемии. Как в России проходит День знаний

В России стартовал новый учебный год с поправкой на пандемию коронавирусной инфекции. Праздничные линейки проходят в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора: торжественная часть на улице предусмотрена преимущественно для учащихся первых и одиннадцатых классов.

Фото дня (или года). Челябинск, школьная линейка, первоклашки. Фото Татьяны Тихоновой. pic.twitter.com/tpFAlA9gcT — feelings simulator 2020 (@maze_eva) September 1, 2020

Карантин, линейка 1 сентября и бедные родители.. pic.twitter.com/IQ5RV6DLkZ — AJ (@Joroev_) September 1, 2020

При этом занятия в сентябре начнутся традиционно в очном формате, но с соблюдением мер санитарной безопасности. Например, старшеклассники не переходят из кабинета в кабинет, в школах разграничили входы и выходы.

В большинстве высших учебных заведений РФ учебный год также стартует в обычном формате, хотя заочные и вечерние занятия вузам рекомендовали временно перевести на дистанционный режим.

один плюс из-за короны линейка будет 20 минут просто директриса поздравит и все но лучше бы вообще ничего не было — 나는 샤오잔을 사란한다 (@dityavkook) September 1, 2020

проснулась я из-за непонятного пения, больше похожего на крики а это же 1 сентября и уже линейка началась ???? как же хорошо быть студентом да ещё и последнего курса — бабуся Маруся (@rockkaktys) September 1, 2020

1 сентября 2020 года в российские школы пошли 17 миллионов детей, в том числе 1,9 миллионов первоклассников. Миллион студентов начнут обучение в вузах, три миллиона — в колледжах и техникумах.

Я думала этот день будет ужасным и я не ошиблась#1сентября pic.twitter.com/QDlGvNHnhv — Завядшая ромашка???? (@syka_fox) September 1, 2020

По данным Росстата, «набор первоклассника» (школьная и спортивная формы, канцелярские товары, ранец) в этом году обошелся в среднем 18,8 тыс. руб для мальчика и 23,2 тыс. руб для девочки. По сравнению с прошлым годом средняя стоимость выросла на 1,7% для мальчика и на 1,1% для девочки.

Согласно опросу ВЦИОМ, на подготовку одного ребенка к школе в 2020 году родители потратили в среднем около 34,9 тыс. руб.

Число сторонников мнения, что подготовка к школе должна полностью оплачиваться бюджетными средствами, вернулось к значению 10-летней давности (27%)https://t.co/Ue5tzUcngo pic.twitter.com/dwEDdqGkLp — ВЦИОМ (@WCIOM) August 31, 2020

До середины 1930-х годов не существовало единой даты для начала учебного года. Только в 1935 году Совнарком и ЦК ВКП(б) постановили начинать занятия во всех школах именно 1 сентября.

Храню свой школьный дневник за первый класс. С любовью вспоминаю свою добрую первую учительницу Нину Георгиевну, которая держалась строгих "старорежимных" принципов.#1сентября #деньЗнаний pic.twitter.com/3b56Zt82vt — vecs (@_vecs) August 31, 2020

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