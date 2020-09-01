Первый звонок после пандемии. Как в России проходит День знаний
В России стартовал новый учебный год с поправкой на пандемию коронавирусной инфекции. Праздничные линейки проходят в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора: торжественная часть на улице предусмотрена преимущественно для учащихся первых и одиннадцатых классов.
Фото дня (или года). Челябинск, школьная линейка, первоклашки. Фото Татьяны Тихоновой. pic.twitter.com/tpFAlA9gcT— feelings simulator 2020 (@maze_eva) September 1, 2020
Карантин, линейка 1 сентября и бедные родители.. pic.twitter.com/IQ5RV6DLkZ— AJ (@Joroev_) September 1, 2020
При этом занятия в сентябре начнутся традиционно в очном формате, но с соблюдением мер санитарной безопасности. Например, старшеклассники не переходят из кабинета в кабинет, в школах разграничили входы и выходы.
В большинстве высших учебных заведений РФ учебный год также стартует в обычном формате, хотя заочные и вечерние занятия вузам рекомендовали временно перевести на дистанционный режим.
один плюс из-за короны линейка будет 20 минут просто директриса поздравит и все но лучше бы вообще ничего не было— 나는 샤오잔을 사란한다 (@dityavkook) September 1, 2020
проснулась я из-за непонятного пения, больше похожего на крики а это же 1 сентября и уже линейка началась ???? как же хорошо быть студентом да ещё и последнего курса— бабуся Маруся (@rockkaktys) September 1, 2020
1 сентября 2020 года в российские школы пошли 17 миллионов детей, в том числе 1,9 миллионов первоклассников. Миллион студентов начнут обучение в вузах, три миллиона — в колледжах и техникумах.
Более 350 первокурсников Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков им. А.К. Серова приняло Военную присягу. Среди них 15 девушек https://t.co/j1vdq2dhvq #КВВАУЛ #Присяга #1Сентября #ДеньЗнаний #Курсанты #ВоенноеОбразование pic.twitter.com/WRr2FuTpdz— Минобороны России (@mod_russia) September 1, 2020
Я думала этот день будет ужасным и я не ошиблась#1сентября pic.twitter.com/QDlGvNHnhv— Завядшая ромашка???? (@syka_fox) September 1, 2020
Вот и наступил #1сентября ????pic.twitter.com/rEwlBLXnHe— Анна Политтехнолог (@PolittechnologA) September 1, 2020
По данным Росстата, «набор первоклассника» (школьная и спортивная формы, канцелярские товары, ранец) в этом году обошелся в среднем 18,8 тыс. руб для мальчика и 23,2 тыс. руб для девочки. По сравнению с прошлым годом средняя стоимость выросла на 1,7% для мальчика и на 1,1% для девочки.
Согласно опросу ВЦИОМ, на подготовку одного ребенка к школе в 2020 году родители потратили в среднем около 34,9 тыс. руб.
Число сторонников мнения, что подготовка к школе должна полностью оплачиваться бюджетными средствами, вернулось к значению 10-летней давности (27%)https://t.co/Ue5tzUcngo pic.twitter.com/dwEDdqGkLp— ВЦИОМ (@WCIOM) August 31, 2020
До середины 1930-х годов не существовало единой даты для начала учебного года. Только в 1935 году Совнарком и ЦК ВКП(б) постановили начинать занятия во всех школах именно 1 сентября.
Храню свой школьный дневник за первый класс. С любовью вспоминаю свою добрую первую учительницу Нину Георгиевну, которая держалась строгих "старорежимных" принципов.#1сентября #деньЗнаний pic.twitter.com/3b56Zt82vt— vecs (@_vecs) August 31, 2020
Ну что девочки #1сентября pic.twitter.com/dYCRJzNmLS— Julilikli (@julilikli_i) August 31, 2020
Интересные факты о 1 сентября
- Начинать новый год с 1 сентября в 325 году решил римский император Константин Великий.
- В конце XV века на Руси переняли эту традицию, поэтому с 1492 года начало осени стали считать началом календарного года. Поскольку все школы создавали при церквях, обучение начиналось с 1 сентября — церковного нового года.
- При Петре Первом летоисчисление стали вести от рождества Христова, а новый год — с января, однако в гимназиях и университетах начало обучения осталось прежним. Только сельские школьники начинали учиться с 1 декабря.
- В США нет точной даты начала обучения. Обычно это период с середины августа до середины сентября. Аналогичная традиция существует и в Германии.
- В Канаде 1 сентября дети не идут в школу, колледж или университет, а остаются с родителями, чтобы отметить последние дни лета. Первый понедельник месяца называется Днем труда и считается официальным окончанием лета. Школа для всех начинается на следующий день – в первый вторник сентября.
- В Австралии дети идут в школу после 26 января.
- В Японии первый звонок отмечается в апреле, а последний — в марте следующего года.