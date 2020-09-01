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10:26   1 Сентября 2020
Политика

Лукашенко поздравил учащихся белорусского Барановичского колледжа

Лукашенко поздравил учащихся белорусского Барановичского колледжа

Студентов на линейке в белорусском Барановичском государственном профессионально-техническом колледже сферы обслуживания с Днем знаний поздравил глава Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, он гордится молодыми людьми, которые выбирают реальную и нужную профессию.

"Искренне поздравляю вас, а также всех белорусских школьников, студентов и педагогов с началом нового учебного года", — заявил Лукашенко.

Барановичский государственный профессионально-технический колледж сферы обслуживания был создан в 1964 году. Здесь проходят обучение будущие портные, застройщики, страховые агенты и многие другие.

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Автор: Юлия Яковлева
#белоруссия #лукашенко #день знаний

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