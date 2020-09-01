Миллиардер Грудинин не дает жителям отстаивать свое право на честное ЖКХ

Скандально известный коммерсант Павел Грудинин, который по решению суда должен возместить более миллиарда рублей «Совхозу им. Ленина», не желает, чтобы жители одноименного поселка просвещались в теме ЖКХ и знали, как им контролировать качество работ управляющих компаний. Попытка местных общественников из движения «ЗаЗаЗа» организовать семинар натолкнулась на противодействие миллиардера: в последний момент в площадке для проведения мероприятия было отказано.

По словам местных жителей, найти площадку и провести семинар общественники не смогли из-за негативного отношения к их инициативе со стороны Павла Грудинина. Объяснить это несложно: единственная управляющая компания в поселке – ЗАО «УК Совхоз им. Ленина+» – аффилирована с самим Грудининым и регулярно получала подряды от экс-главы поселковой администрации Елены Добренковой, допустившей рекордные нарушения в расходовании бюджетных средств. При этом несмотря на обилие жалоб на качество работы коммунальщиков, исправляться они не спешат.

Так, семинар «PRO ЖКХ» сперва хотели провести в школе, однако на двери учреждения накануне занятий появилось объявление о проведении в школе санитарных мероприятий перед новым учебным годом. Собраться коммунальщикам не получилось и в здании администрации — там отключили коммуникации. Жители Совхоза также пожаловались, что когда речь зашла о проведении семинара в ДК, Павел Грудинин заявил о «профилактических работах» в помещении. В том же видео Грудинин назвал семинар «PRO ЖКХ» провокацией.

«Активность жителей поселка в борьбе за чистоту и качественное обслуживание домов очень не нравится Павлу Грудинину, который до сих пор считает себя настоящим барином не только в ЗАО, но и во всем поселке» — говорят местные жители.

Противодействие, которое Павел Грудинин всеми средствами оказывает инициативам совхозных общественников, носит системный характер. До этого коммерсант пытался сорвать учредительное собрание общественной организации «За Совхоз! За людей! За достойное будущее!»: как ранее сообщал портал «Народные новости», олигарх приказал охране включить пожарную сигнализацию, чтобы все собравшиеся покинули помещение, где проходило мероприятие.

«Ситуация опять у нас комичная. Мы узнали, что санобработка проводится. Я предполагаю, что произошло то же, что и две недели назад: когда мы проводили презентацию. У нас никогда раньше не было общественных организаций. Всем навязывалось, как жить», – рассказал представитель общественной организации «За Совхоз! За людей! За достойное будущее!» Артем Грудинин.

По его словам, общественники не отступят и продолжат вести просветительскую деятельность и помогать жителям отстаивать их права.