Путин поздравил Мирзиеева с Днем независимости Узбекистана

Президент России Владимир Путин в телеграмме лидеру Узбекистана Шавкату Мирзиееву оценил динамичное и всестороннее развитие отношений между странами.

Узбекистан первого сентября празднует национальный праздник — День независимости. По этому случаю президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму главе страны Шавкату Мирзиееву.

Российский лидер отметил успехи, которых достиг Узбекистан за последние годы в экономики и социальной областях. Путин подчеркнул, что страна стала заслуженным авторитетом на мировой политической арене.