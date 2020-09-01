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10:15   1 Сентября 2020
Политика

Путин поздравил Мирзиеева с Днем независимости Узбекистана

Путин поздравил Мирзиеева с Днем независимости Узбекистана

Президент России Владимир Путин в телеграмме лидеру Узбекистана Шавкату Мирзиееву оценил динамичное и всестороннее развитие отношений между странами.

Узбекистан первого сентября празднует национальный праздник — День независимости. По этому случаю президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму главе страны Шавкату Мирзиееву.

Российский лидер отметил успехи, которых достиг Узбекистан за последние годы в экономики и социальной областях. Путин подчеркнул, что страна стала заслуженным авторитетом на мировой политической арене.

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Автор: Илья Романович
#путин #день независимости #мирзиеев

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