Водная блокада Крыма утолила жажду Запада помогать Украине

В ООН интересуются, когда в Крым вернут воду. Верховный комиссариат ООН по правам человека запросил дополнительные сведения о водоснабжении полуострова, заявила зампред Комитета ГД по международным делам, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская.

В мае этого года Поклонская направила обращение Верховному комиссару по правам человека Мишель Бачелет. Она попросила осудить действия властей Украины, перекрывших водоснабжение в республику. Спустя три месяца парламентарий получила ответ: в ООН готовы сотрудничать с РФ.

«В письме предложено сотрудничество в предоставлении дополнительной информации по вопросу доступа крымчан к воде и ситуации с водоснабжением на полуострове», — цитирует Поклонскую РИА Новости.

Вопрос о форсированной разработке альтернативных источников водоснабжения стал еще актуальнее из-за засухи, а Киев так и не собирается сворачивать стратегию «водной блокады» в Крыму. После воссоединения полуострова с РФ в 2014 году власти Украины прекратили поставки воды из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу, построенному еще в СССР. В 2017 году на канале возвели дамбу стоимостью в 1,4 миллиона долларов.

Водная блокада

Насколько эффективным инструментом внешней политики со стороны Киева стала «водная блокада» и как оценивать оттепель по крымскому вопросу со стороны ООН рассказал политолог Константин Блохин. По его мнению, шансов воздействовать на Крым у Киева нет, а политические элиты США и ЕС рано или поздно смирятся с выбором крымчан.

«Конечно, Украина понимает, что Крым вернуть они не смогут — ни с помощью военной силы, ни с помощью давления Запада. Запад не будет вмешиваться в этот вопрос и рисковать конфликтом с Россией. Об этом прямо заявляют американские политологи. Единственное, на что Запад готов пойти в отношении Украины, чем готов помочь — только санкционным давлением на Россию. Поэтому Украине придется свыкнуться с этим фактом, что Крым навсегда уже ушел в сторону России, хотя они могут этот факт и не признавать», — говорит Блохин.

Присоединение Литвы, Латвии и Эстонии к Советскому Союзу не признавали на Западе в течение длительного времени, напоминает Блохин, но позже мировое сообщество «свыклось с этим фактом». Аналогичный итог политолог прогнозирует и с вопросом российского Крыма.

«Прибалтику в составе СССР тоже не признавали на протяжении всего времени, но Прибалтика была в составе Советского Союза. Нам было «фиолетово» на то, признают или не признают. Это факт, и с этим фактом все мировое сообщество свыклось. Понятно, что Украине ничего не остается, кроме попыток воздействовать инструментами вроде водной блокады, вредничать», — поделился мнением эксперт.

Элиты европейских государств объективно устали от санкционной политики в отношении России — она наносит им экономический ущерб. Такая же ситуация происходит и в американской политике, считает Блохин: там наблюдаются дипломатические издержки из-за крымского вопроса.

«Объективно, Соединенные Штаты ссорятся с Европой из-за Украины. Пока резких изменений настроений нет, но постепенно, поэтапно Европа все же будет рассматривать отношения с Россией как приоритетные, тем более в ЕС находится часть Европы, которая традиционно смотрит на отношения с РФ через призму сотрудничества и партнерства. Например, Италия, а также часть немецкой экономической элиты», — заключил политолог.

Новые источники

Уже шесть лет в Крыму ведется разработка внутренних источников водоснабжения. Задача глобальная, а потому быстро проблему не решить: прокладываются новые трубы, меняются старые — как оказалось, в украинские времена крымские водопроводы не ремонтировались, рассказал «Политике Сегодня» сенатор Совфеда от Республики Крым Сергей Цеков.

«За годы нахождения Крыма в составе Украины система водоподачи и водоотведения практически не ремонтировалась, не говоря о том, что и новых водопроводов почти не строилось. И северный, и западный Крым долгие годы нахождения на Украине оставались без воды. В населенные пункты вода подавалась плохо. Сейчас в тех регионах вода подается практически круглосуточно, а где-то по графику — в любом случае, ситуация значительно улучшилась. Во времена Украины некоторые районы Симферополя тоже обеспечивались водой по графику. С приходом в Россию вода стала подаваться круглосуточно». — отмечает парламентарий.

Местные ученые работают над проектами по использованию родников для пополнения водохранилищ питьевой водой. Родников на полуострове около 2,6 тысяч — некоторые из них уже «подключены» к пресным водохранилищам, но таких меньшинство. Необходимо использовать большую часть родниковых ресурсов.

Осваивать планируется и подземные месторождения, неизведанные ранее. Крымские геодезисты открывают новые источники пресной воды, но они распределены по территории полуострова неравномерно — требуется строительство протяженных водопроводов.

Сейчас артезианские скважины обеспечивают водой центральную, северную и западную часть Крыма, но не восточную часть полуострова, где проживает почти 400 тысяч крымчан. В 60-х годах прошлого века подземные источники в Крыму использовались для сельскохозяйственных нужд, а потому значительно истощились. Впрочем, освоения родников и бурения скважин все равно недостаточно — решение водной проблемы проходит по масштабной программе устойчивого водообеспечения Крыма.

Несмотря на все меры, значительно увеличившие объем пресной воды в Симферополе, свои коррективы в ситуацию вносит природа, а не только политика. Этим летом Крым настигла сильнейшая засуха за полтора века — осадков выпало критически мало. Пришлось разместить в республике специальный самолет, обрабатывающий воздушные массы для вызова дождей, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов. По словам Цекова, проблема засухи действительно существует, но для Крыма — это нормальное явление.

«Водообеспечение Крыма осуществлялось за счет естественных водохранилищ. За счет осадков они заполняются круглый год. В этом году засуха, и в прошлом году была, и в позапрошлом. Это, безусловно, сказалось на водообеспечении. Во времена Украины некоторые районы Симферополя тоже обеспечивались водой по графику. С приходом в Россию вода стала подаваться круглосуточно», — объяснил сенатор от Республики Крым.

С 2014 года заметен большой прогресс в «водном вопросе», говорит Цеков. Хоть качество воды все еще остается плохим из-за высокой минерализации, эта проблема отмечалась и во времена нахождения Крыма в Украине, а не проявилась после перекрытия Северо-Крымского канала. Большинство регионов полуострова вообще не снабжались оттуда питьевой водой — канал обеспечивал поставки только в Симферополь.