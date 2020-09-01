Юрист-международник объяснил приостановку слушаний по делу MH17

Приостановка нидерландским судом едва начавшихся слушаний по делу о крушении рейса МН17 до 28 сентября говорит о том, что следствие захлебывается.

Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал адвокат по международным делам Денис Скрябин, комментируя заявление суда Нидерландов о том, что новый блок слушаний по делу о крушении МН17, который начался 31 августа и должен был продлиться до 11 сентября, приостановлен до 28 сентября.

«На сегодняшний день мы прерываем слушания до понедельника, 28 сентября», — говорится в заявлении судьи.

Также отмечается, что поданные ранее стороной защиты запросы переданы следственному судье, и, как ожидается, будут заслушаны на следующих заседаниях.

Напомним, судебный процесс по делу о крушении пассажирского лайнера «Малайзийских авиалиний», которое произошло 17 июня 2014 года, стартовал в Нидерландах 9 марта 2020 года. Обвиняемыми по данному делу проходит четыре человека – трое россиян Олег Плуталов, Игорь Гиркин и Сергей Дубинский, а также украинец Леонид Харченко. При чем единственный из подозреваемых, кого судят очно – это Олег Плуталов, которого представляет международная адвокатская группа.

По словам адвоката по международным делам Дениса Скрябина, у следствия по данному делу изначально была слабая позиция, а в настоящий момент, с некоторой осторожностью, можно говорить, что оно «захлебывается».

«Те доказательства, которые предоставляет в том числе и российская сторона, начинают существенно противоречить той позиции, которую избрало следствие. Эта позиция (позиция следствия) строится на неких косвенных доказательствах, а защита предоставляет в суд данные, которые тяжело ставить под сомнение», — отметил юрист.

Поэтому подобные сегодняшнему переносы слушаний могут, в числе прочего, говорить и о том, что следствию необходимо скорректировать или как-то усилить свою позицию. И результаты этой коррекции стороны обвинения, скорее всего, можно будет увидеть на следующих заседаниях.

Напомним, малайзийский Boeing-777, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился над Донецкой областью Украины 17 июля 2014 года. На борту лайнера в момент крушения находились 298 человек, все они погибли.

Украинские власти поспешили возложить ответственность за трагедию на донецких ополченцев, заявив, что те сбили лайнер российской ракетой «Бук». Однако донецкие ополчены отвергли все обвинения в свой адрес, объяснив, что не имели даже технической возможности, чтобы сбить самолет, летящий на такой высоте.

Нидерланды для расследования обстоятельств произошедшего сформировали Совместную следственную группу (ССГ), в состав которой пригласили Украину, закрыв глаза на то, что именно Киев несет ответственность на то, что воздушное пространство над территорией, где к тому месяцев уже несколько месяцев велись активные боевые действия, оставалось открыто для пролета гражданской авиации. При этом Россию в состав ССГ не пригласили, игнорируя предоставленные ею результаты собственного расследования.