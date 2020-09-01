Жириновский оказался фанатом Юрия Хоя и "Сектора Газа"

Российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский оказался фанатом музыканта Юрия Хоя и его группы "Сектор Газа".

Об этом рассказывается в документальном сериале "Ленты.ру" о русской музыке 1990-х.

В свое время Жириновский вручил Юрию Хою удостоверение помощника депутата Госдумы, с помощью которого музыкант бесплатно ездил на общественном транспорте и свободно посещал любые государственные органы. Кроме того, музыканта наградили дипломом за развитие русской культуры, подпись на документе поставил Жириновский. По словам Хоя, подарок был солидным.

В начале августа Владимир Жириновский дал большое интервью RT, где рассказал об ошибках, неудовлетворенном тщеславии и своих похоронах.