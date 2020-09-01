СПбГМТУ представил новую лабораторию мирового масштаба

Лаборатория мирового класса появилась в Санкт-Петербургском морском техническом университете. Современное оборудование было закуплено за счет финансирования министерства высшего образования и науки.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов рассказал, что многие петербургские вузы, в том числе и СПбГМТУ, являются научными центрами мирового формата. По его словам, правительство города будет осуществлять дальнейшую поддержку научно-образовательных центров.

В морском университете теперь возможно проведение исследований широкого спектра материалов. Лаборатории оборудованы самыми современными приборами, среди которых мощнейшие микроскопы высокого разрешения.