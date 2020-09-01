8:29 1 Сентября 2020Общество
Роспотребнадзор рассказал о графике каникул в российских школах
График каникул в российских школах останется таким же, каким был до пандемии коронавируса. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Каникулы в учебных заведениях РФ будут по тем графикам, которые школы ранее планировали. Информацией об этом поделился ТАСС.
"Это могут быть и так называемые модульные каникулы, и по четвертям", – подчеркнули в ведомстве.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила о возможности возвращения к дистанционному формату обучения в школах. Это произойдет, по ее словам, в случае массовости заболевания. Причиной может быть не только коронавирус, но и сезонный грипп.