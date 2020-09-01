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8:16   1 Сентября 2020
Политика

Сын Лукашенко забрал документы из лицея БГУ, где учатся его родственницы

Сын Лукашенко забрал документы из лицея БГУ, где учатся его родственницы

Младший сын белорусского президента Николай Лукашенко не будет учится в лицее Белорусского государственного университета (БГУ). Он забрал документы из этого заведения.

Сведения о сыне Александра Лукашенко подтвердили сотрудники лицея. Директор учебного заведения прокомментировать действия Николая отказался. Информацией об этом поделился портал Euroradio.

"Мы не комментировали, когда пошла информация, что Николай Лукашенко якобы собирается у нас учиться. Соответственно, и сейчас нет смысла в этом", – подчеркнул директор лицея.

Девятый класс сын Лукашенко закончил в Острошицком Городке Минского района. Он поступил на биологическое отделение лицея БГУ. Здесь сейчас учатся две внучки белорусского президента – Дарья и Анастасия.

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Автор: Илья Романович
#Николай Лукашенко #сын лукашенко #лицей бгу

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