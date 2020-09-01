Сын Лукашенко забрал документы из лицея БГУ, где учатся его родственницы

Младший сын белорусского президента Николай Лукашенко не будет учится в лицее Белорусского государственного университета (БГУ). Он забрал документы из этого заведения.

Сведения о сыне Александра Лукашенко подтвердили сотрудники лицея. Директор учебного заведения прокомментировать действия Николая отказался. Информацией об этом поделился портал Euroradio.

"Мы не комментировали, когда пошла информация, что Николай Лукашенко якобы собирается у нас учиться. Соответственно, и сейчас нет смысла в этом", – подчеркнул директор лицея.

Девятый класс сын Лукашенко закончил в Острошицком Городке Минского района. Он поступил на биологическое отделение лицея БГУ. Здесь сейчас учатся две внучки белорусского президента – Дарья и Анастасия.