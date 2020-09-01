ООН намерена разобраться с водной блокадой Крыма со стороны Киева

ООН будет разбираться в ситуации с водоснабжением Крыма. В Управлении Верховного комиссара по правам человека уже запросили дополнительные сведения о перекрытии Киевом поставок воды по Северо-Крымскому каналу.

О запросе ООН рассказала зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская. Она ранее направила обращение в адрес Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, в котором призвала "осудить преступные действия украинских властей" за водную блокаду Крыма.

Официальный ответ был получен парламентарием три месяца спустя. Информацией об этом поделилось РИА Новости.

"В письме предложено сотрудничество в предоставлении дополнительной информации по вопросу доступа крымчан к воде и ситуации с водоснабжением на полуострове", – подчеркнула Поклонская.

Депутат уже подготовила запрос к главе Крыма Сергею Аксенову. Он должен оказать содействие в предоставлении необходимых для дальнейшего международного взаимодействия с ООН сведений.