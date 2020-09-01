Лидер оппозиции Черногории выступил против антироссийских санкций

Решение властей Черногории поддержать антироссийские санкции Запада было ошибочным. Об этом заявил лидер крупнейшей оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич.

Заявление Кривокапича неприемлемости санкций против России прозвучало после парламентских выборов, прошедших в Черногории 30 августа. По результатам голосования, оппозиция впервые за более чем 30 лет опередила правящую Демократическую партию социалистов (ДПС).

"Считаю, что это полностью ошибочный шаг, который привел ко многим экономическим потерям для нашей страны", – подчеркнул лидер оппозиции, говоря об антироссийских санкциях.

Законность выборов в Черногории признали миссия ОБСЕ, посольства Великобритании и Соединенных Штатов. Информацией об этом поделилось РИА Новости.