Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
7:46   1 Сентября 2020
Политика

Лидер оппозиции Черногории выступил против антироссийских санкций

Лидер оппозиции Черногории выступил против антироссийских санкций

Решение властей Черногории поддержать антироссийские санкции Запада было ошибочным. Об этом заявил лидер крупнейшей оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич.

Заявление Кривокапича неприемлемости санкций против России прозвучало после парламентских выборов, прошедших в Черногории 30 августа. По результатам голосования, оппозиция впервые за более чем 30 лет опередила правящую Демократическую партию социалистов (ДПС).

"Считаю, что это полностью ошибочный шаг, который привел ко многим экономическим потерям для нашей страны", – подчеркнул лидер оппозиции, говоря об антироссийских санкциях.

Законность выборов в Черногории признали миссия ОБСЕ, посольства Великобритании и Соединенных Штатов. Информацией об этом поделилось РИА Новости.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#антироссийские санкции #черногория #кривокапич

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...