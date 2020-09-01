ВОЗ назвала главный критерий эффективности вакцины от COVID-19

Эффективность вакцин от коронавируса нового типа должна быть очевидно минимум в 50% случаев. Такое заявление сделала в понедельник, 31 августа, на брифинге главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.

ТАСС сообщает, что разработка нового препарата единовременно проводится во многих странах. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что с учетом имеющихся данных на текущий момент в мире разрабатывается около 170 вакцин для борьбы с коронавирусной инфекцией.

"Чтобы вакцина могла называться безопасной, она должна соответствовать критериям", — подчеркивает Сумья Сваминатан.

По ее словам, препарат от COVID-19 должен быть эффективным в 50% случаев. Нежелательно, чтобы вакцины с эффективностью 30% и менее получали регистрационные удостоверения, заключает главный научный сотрудник ВОЗ.