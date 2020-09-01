Россия в августе 2020 года побила рекорд по экспорту зерна

Россия установила рекорд по месячному экспорту зерна в августе 2020 года. Об этом сообщает аналитический центр АО "Русагротранс".

Согласно данным центра, за минувший месяц РФ поставила на экспорт 5,6 миллион тонн зерна, что является рекордом месячных поставок. За август также экспортировано 4,9 миллиона тонн пшеницы, 110 тысяч тонн кукурузы и 0,57 миллиона тонн ячменя.

Также в центре сообщили, что предыдущий рекорд по вывозу зерна в РФ был поставлен в ноябре 2017 года, когда экспорт составил 5,55 миллиона тонн, в том числе пшеницы — 4,8 миллиона тонн.

Экспортные цены на российскую пшеницы также возросли на 9 долларов США, до 212−213 долларов за тонну. Годом ранее цена составляла 189−190 долларов за тонну.