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6:05   1 Сентября 2020
Общество

Процедура банкротства для физлиц и ИП упрощена с 1 сентября

Процедура банкротства для физлиц и ИП упрощена с 1 сентября

Физические лица и индивидуальные предприниматели могут пройти процедуру банкротства без участия суда и финансового управляющего с 1 сентября в течение шести месяцев. Соответствующие изменения вступают в силу в закон "О банкротстве".

Для признания банкротства будет необходимо подать заявление в МФЦ во внесудебном порядке. Правом могут воспользоваться люди с размером долга не менее 50 тысяч, но не более 500 тысяч рублей. В эту задолженность не должны входить штрафы и прочие финансовые санкции.

МФЦ будет проверять данные в течение рабочего дня. По удовлетворению всех требований и окончанию процедуры гражданин будет освобожден от оплаты кредитов.

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Автор: Юлия Яковлева
#банк #кредит #банкротство

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