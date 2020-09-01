Представитель ВОЗ похвалил антикоронавирусную стратегию Швеции

Предполагающая мягкие меры стратегия Швеции по борьбе с коронавирусом должна стать образцом для других стран в будущем. Об этом заявил спецпосланник Всемирной организации здравоохранения доктор Дэвид Набарро.

Специалист в эфире новозеландской радиостанции Magick сообщил, что в Швеции правительство оказалось способно довериться обществу. По его словам, при этом общество также смогло довериться властям.

Представитель ВОЗ отметил, что Швеция доверилась своим гражданам и отказала от введения жестких карантинных мер, поскольку они сильно вредят доходам малого бизнеса и заработку граждан.

Шведские компании по итогам второго квартала показали доходы, которые повысили ожидания рынка значительно. Такие показатели связаны с отказом в Швеции от жестких карантинных мер. Бизнесу страны удалось избежать банкротств.