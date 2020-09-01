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5:30   1 Сентября 2020
Общество

Школьники на Украине больше не смогут получать образование на русском языке

Школьники на Украине больше не смогут получать образование на русском языке

Закон "О полном общем среднем образовании" вступил в силу на Украине 1 сентября. Все русскоязычные школы в стране, согласно ему, перейдут на обучение на украинском языке.

Рада приняла этот закон 16 января. В нем сказано, что представители нацменьшинств, чьи языки не являются официальными на территории Евросоюза, с пятого по одиннадцатый класс будут учиться на украинском языке. Школьники из русскоязычных семей относятся к этой категории. Начальное образование они смогут получать на родном языке.

Те же нацменьшинства, языки которых в ЕС являются официальными, частично продолжат учиться на родном языке. К этой категории относятся венгерские школьники.

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Автор: Илья Романович
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