Школьники на Украине больше не смогут получать образование на русском языке

Закон "О полном общем среднем образовании" вступил в силу на Украине 1 сентября. Все русскоязычные школы в стране, согласно ему, перейдут на обучение на украинском языке.

Рада приняла этот закон 16 января. В нем сказано, что представители нацменьшинств, чьи языки не являются официальными на территории Евросоюза, с пятого по одиннадцатый класс будут учиться на украинском языке. Школьники из русскоязычных семей относятся к этой категории. Начальное образование они смогут получать на родном языке.

Те же нацменьшинства, языки которых в ЕС являются официальными, частично продолжат учиться на родном языке. К этой категории относятся венгерские школьники.