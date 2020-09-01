Эксперт рассказал, каким банкам лучше не доверять свои сбережения

Банки с высокой доходностью по вкладам не всегда надежны. Об этом заявил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Специалист в беседе с агентством "Прайм" отметил, что к небольшим банкам, открывающим вклады под проценты выше среднего, могут применить определенные санкции за недобросовестную конкуренцию и демпинг.

Он отметил, что если ставка в таком банке выше среднерыночной, то это повод задуматься — возможно ли будет получить деньги назад до того, как банк попадет под банкротсво или санацию.

Кричевский отметил, что в случае банкротства банка получать денежные средства через Агентство по страхованию вкладов довольно продолжительно и долго.