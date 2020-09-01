Посольство РФ в США назвало учения НАТО в Эстонии "провокационными"  

Российское посольство в Вашингтоне отреагировало на учения НАТО в Эстонии. Дипломаты назвали военные маневры у границ России "провокационными и опасными".

Москва неоднократно предлагала Вашингтону ограничить учебно-тренировочную деятельность у границ с Россией. Информация об этом содержится в заявлении посольства.

"Зачем это демонстративное бряцание оружием? Какой сигнал хотят натовцы послать нам? Кто же в действительности нагнетает напряженность в Европе?" – поинтересовались дипломаты.

В посольстве также задали американцам риторический вопрос. Дипломаты спросили, как могли бы отреагировать США, если бы российские военные проводили подобные стрельбы у американских границ.

Учения НАТО стартуют на территории Эстонии 1 сентября. Они будут длиться десять дней.