Генетик рассказал, через сколько получится остановить коронавирус

Остановить распространение коронавируса получится в течение 12 месяцев с помощью вакцины. Об этом заявил заведующий лабораторией Института молекулярной генетики Российской академии наук, доктор биологических наук Константин Северинов.

Ученый рассказал, что созданные вакцины помогут остановить распространение инфекции раньше, чем она сможет захватить всех людей в мире. Северинов сообщил, что коронавирус медленно распространяется. Об этом пишет "Парламентская газета".

По словам специалиста, меньше 26 миллионов человек заболели коронавирусом из более семи миллиардов живущих на планете людей. Он отметил, что многие уже выздоровели.