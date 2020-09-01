Учебные заведения Минобороны РФ выдержали проверку COVID-19

Образовательные учреждения Минобороны РФ прошли испытание в условиях борьбы с COVID-19. Об этом заявил глава МО РФ Сергей Шойгу.

Генерал армии заявил, что прошедший учебный год стал серьезным испытанием на прочность для всей системы образования в стране. Учебные заведения с честью выдержали проверку в условиях борьбы с коронавирусом, отметил он.

Шойгу в обращении по случаю дня знаний отметил, что учебным заведениям удалось в короткий срок перестроить основные виды деятельности организаций. Этому способствовала ранее проведенная работа по формированию электронной информационной образовательной среды.

Особую благодарность министр обороны выразил преподавательскому составу, который смог организовать эффективный учебный процесс.