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3:02   1 Сентября 2020
Политика

Белорусские оппозиционеры объявили о создании политической партии

Белорусские оппозиционеры объявили о создании политической партии

Оппозиционные политики в Белоруссии объявили о создании политической партии "Вместе". Об этом сообщил белорусский политик Виктор Бабарико в своем Telegram-канале.

Виктор Бабарико написал, что члены его штаба и член президиума координационного совета оппозиции Мария Колесникова создают совместную политическую партию, главной задачей которой станет проведение конституционной реформы. Политики намерены улучшить экономику страны и дать простому народу высказать свою инициативу, говорится в видеообращении политиков.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента республики. По итоговым данным ЦИК, около 80 процентов голосов набрал Александр Лукашенко, Светлана Тихановская набрала более 10 процентов. После выборов начались многочисленные акции протеста, которые продолжаются до сих пор.

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Автор: Яна Либерман
#политика #белоруссия #Мария Колесникова

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