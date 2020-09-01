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2:23   1 Сентября 2020
Политика

Зарплаты чиновников, генпрокурора и главы СК вырастут по указу Путина

Зарплаты чиновников, генпрокурора и главы СК вырастут по указу Путина

Государственные чиновники, генеральный прокурор и председатель СК РФ с октября этого года будут получать повышенную зарплату. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Российский лидер распорядился увеличить зарплаты лиц, находящихся на госдолжностях, в 1,03 раза с 1 октября 2020 года. Также повышение денежного вознаграждения коснется главы СК РФ Александра Бастрыкина и генпрокурора Игоря Краснова, передает РИА Новости.

Стало известно, в каких российских регионах госслужащие получают самые высокие зарплаты. Кроме Москвы и Петербурга, на первых строчках рейтинга оказался Барнаул, пишет РИА Новости.

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Автор: Илья Романович
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