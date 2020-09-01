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1:47   1 Сентября 2020
Общество

Попова допустила возврат школьников к дистанционному обучению

Попова допустила возврат школьников к дистанционному обучению

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила повторное введение дистанционного обучения. Это может произойти в случае массовой заболеваемости учеников.

Руководитель Роспотребнадзора рассказала, что в случае вспышки коронавирусной инфекции среди учеников и сотрудников школ, будет принято решение вернуться к дистанционной форме обучения. Об этом чиновница заявила во время интервью Наиле Аскер-заде в эфире канала "Россия-1".

Эпидемиологическая ситуация позволяет начать учебный год в очной форме, добавила Попова. Также она рассказала о мерах предосторожности, которые будут применяться в учебных заведениях для предотвращения заболеваемости COVID-19.

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Автор: Яна Либерман
#попова #школа #коронавирус

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