Попова допустила возврат школьников к дистанционному обучению

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила повторное введение дистанционного обучения. Это может произойти в случае массовой заболеваемости учеников.

Руководитель Роспотребнадзора рассказала, что в случае вспышки коронавирусной инфекции среди учеников и сотрудников школ, будет принято решение вернуться к дистанционной форме обучения. Об этом чиновница заявила во время интервью Наиле Аскер-заде в эфире канала "Россия-1".

Эпидемиологическая ситуация позволяет начать учебный год в очной форме, добавила Попова. Также она рассказала о мерах предосторожности, которые будут применяться в учебных заведениях для предотвращения заболеваемости COVID-19.