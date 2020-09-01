Глава ВОЗ призвал открыть международные границы в "безопасном режиме"

Границы между странами следует открыть. Делать это нужно в "безопасном режиме", заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

ВОЗ, по словам гендиректора, приветствует усилия стран по открытию экономик и сообществ. Дети должны вернуться в школы, а люди — на работу. Информацией об этом поделилось РИА Новости.

Процесс возвращения к нормальной жизни после пандемии коронавируса должен проходить с соблюдением мер предосторожности. Глава организации считает, что чем больше страны могут контролировать ситуацию с коронавирусом, тем больше они могут открываться.

"Открытие без контроля — это рецепт катастрофы", — подчеркнул руководитель ВОЗ.

В России эпидемиологическая ситуация улучшается. С 1 сентября школьники и студенты вернутся в свои учебные заведения.