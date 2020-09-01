Минобороны РФ: истребитель Су-27 не нарушал госграницы Дании

Заявление НАТО о нарушении госграниц Дании российским истребителем Су-27 не соответствует действительности. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что истребитель не вторгался в воздушное пространство Дании. Информацией об этом поделился ТАСС.

Су-27 ранее вылетал на перехват американского стратегического бомбардировщика. Полет российского истребителя проходил над нейтральными водами Балтийского моря и выполнялся в строгом соответствии международным правилам.