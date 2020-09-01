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1:02   1 Сентября 2020
Армия

Минобороны РФ: истребитель Су-27 не нарушал госграницы Дании

Минобороны РФ: истребитель Су-27 не нарушал госграницы Дании

Заявление НАТО о нарушении госграниц Дании российским истребителем Су-27 не соответствует действительности. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что истребитель не вторгался в воздушное пространство Дании. Информацией об этом поделился ТАСС.

Су-27 ранее вылетал на перехват американского стратегического бомбардировщика. Полет российского истребителя проходил над нейтральными водами Балтийского моря и выполнялся в строгом соответствии международным правилам.

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Автор: Кристина Мокроусова
#нато #минобороны рф #дания #су-27

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