Львовский телеведущий заявил о доминировании русского языка в регионе

Украинский проиграет русскому языку в честной борьбе на Украине. Об этом заявил львовский телеведущий Остап Дроздов в своем видеоблоге.

"Политнавигатор" сообщает, что Дроздов привел в пример Белоруссию, где из десяти миллионов населения по-белорусски говорит только 600 тысяч человек. По его словам, это является наглядным примером того, что происходит в странах, где вторым государственным языком является русский.

Антироссийски настроенный телеведущий отмечает, что русский "никогда не бывает" вторым государственным языком. По его словам, русский язык всегда является первым, а также всегда будет преобладать.