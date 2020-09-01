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0:59   1 Сентября 2020
Политика

Львовский телеведущий заявил о доминировании русского языка в регионе

Львовский телеведущий заявил о доминировании русского языка в регионе

Украинский проиграет русскому языку в честной борьбе на Украине. Об этом заявил львовский телеведущий Остап Дроздов в своем видеоблоге.

"Политнавигатор" сообщает, что Дроздов привел в пример Белоруссию, где из десяти миллионов населения по-белорусски говорит только 600 тысяч человек. По его словам, это является наглядным примером того, что происходит в странах, где вторым государственным языком является русский.

Антироссийски настроенный телеведущий отмечает, что русский "никогда не бывает" вторым государственным языком. По его словам, русский язык всегда является первым, а также всегда будет преобладать.

"Как только страна заводит у себя русский языка как другой государственный, он становится первым. Потому что гегемония этого языка есть по факту, неопровержима", — заявил Дроздов.

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Автор: Илья Романович
#украина #белоруссия #русский язык

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