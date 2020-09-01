Белорусский посол в Испании был уволен по указу Лукашенко

Белорусский посол в Испании Павел Пустовой лишился своей должности. Он был уволен по указу президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Пустовой также потерял пост постоянного представителя Белоруссии при Всемирной туристской организации. За "ненадлежащее исполнение должностных обязанностей" его лишили дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посланника первого класса. Информацией об этом поделился Sputnik Беларусь, сославшись на пресс-службу белорусского президента.

На странице Пустового в Facebook 17 августа появилось обращение к соотечественникам. В нем дипломат призвал пересчитать голоса президентских выборов.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1 процента голосов.

Появившиеся недавно сведения о диалоге с оппозицией, которая не признает результаты голосования, опроверг помощник президента Белоруссии Николай Латышенок. Он, как отмечает телеканал "360", заявил, что действующая белорусская власть не намерена вести переговоры с оппозиционерами.