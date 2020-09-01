Кабмин: Мишустин посетит Южный федеральный округ с рабочим визитом

Во вторник, 1 сентября, премьер-министр России Михаил Мишустин прилетит в Южный федеральный округ, где встретится со студентами, учеными и предпринимателями. Соответствующую информацию передала пресс-служба кабмина.

Вместе с Мишустиным в Южный федеральный округ отправятся министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр финансов Антон Силуанов и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Мишустин увеличил втрое субсидии на перевод автотранспорта с бензина на газ.