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0:09   1 Сентября 2020
Политика

Кабмин: Мишустин посетит Южный федеральный округ с рабочим визитом

Кабмин: Мишустин посетит Южный федеральный округ с рабочим визитом

Во вторник, 1 сентября, премьер-министр России Михаил Мишустин прилетит в Южный федеральный округ, где встретится со студентами, учеными и предпринимателями. Соответствующую информацию передала пресс-служба кабмина.

Вместе с Мишустиным в Южный федеральный округ отправятся министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр финансов Антон Силуанов и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Мишустин увеличил втрое субсидии на перевод автотранспорта с бензина на газ.

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Автор: Василий Пименов
#россия #политика #мишустин

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