Украинцы все меньше доверяют Зеленскому и депутатам Рады

Украинский президент Владимир Зеленский может рассчитывать на поддержку менее половины населения страны. Местные жители все меньше ему доверяют. На это указывают итоги опроса, опубликованные на сайте украинского Института анализа и прогнозирования.

О доверии Зеленскому высказались только 38,9 процента респондентов. Депутатам Рады доверяют еще меньше украинцев. Деятельность парламентариев поддерживают только 15,5 процента опрошенных.

Исследование проводилось во всех регионах страны, кроме неподконтрольных Киеву территорий на юго-востоке. Участие в нем принял 2031 человек.

Партия президента Украины Владимира Зеленского, как отмечает телеканал "360", собирается выдвинуть кандидатом на пост мэра Одессы Олега Филимонова. Он раньше был комиком и принимал участие в играх КВН.