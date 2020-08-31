Льготники получили право дистанционно покупать билеты на поезд

Граждане РФ, которым положена льгота на проезд в поездах, смогут приобретать билеты дистанционно. Соответствующее постановление подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин.

В документе сказано, что дистанционно покупать билеты льготники смогут на пригородные маршруты и поезда дальнего следования. Постановление вступит в действие с декабря нынешнего года.

Ветеранам ВОВ, чернобыльцам, героям России и инвалидам больше не придется тратить время на поездки в кассу для предъявления документов, подтверждающих их право на льготу. Информация об этом опубликована на сайте кабмина.

"Операторы будут самостоятельно получать нужные данные в электронном виде с помощью федеральных информационных систем, а граждане смогут оформлять билеты через Интернет", — подчеркнуто в пояснительной записке к документу.

В Подмосковье с 1 сентября будет действовать акция, согласно которой оплачивать проезд в местном транспорте картой "Мир" будет дешевле. Ее действие продлится, по данным телеканала "360", до конца 2020 года.