Россияне старше 80 лет будут получать ежемесячную надбавку к пенсии

Пожилые россияне, которые в августе отпраздновали 80-й день рождения, смогут получать ежемесячную надбавку к пенсии с сентября. Ее размер составит 5686,25 рубля.

Доплата по старости, как отмечено в законе "О страховых пенсиях", устанавливается в двойном размере не только при достижении 80 лет. На это также могут рассчитывать инвалиды I группы.

Заявку на единовременную выплату могут подать российские граждане, чьи пенсионные накопления составляют не менее пяти процентов от суммы страховой пенсии. В нынешнем году размер этого пособия составляет в среднем 2129 рублей. Данная сумма, как отмечает "Рамблер", варьируется в зависимости от трудового стажа и региональной специфики.

Дополнительные выплаты в сентябре нынешнего года, по данным телеканала "360", полагаются учителям, соцработникам и медикам. Некоторые компенсации, которые были введены из-за COVID-19, отменят.