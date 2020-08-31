Бизнесменам в России облегчат процесс отчетности с помощью новой платформы

Создание системы оперативной статистики на новой платформе поможет российским бизнесменам сосредотачиваться на своем деле, а не на отчетности. Нововведение разрабатывает Федеральная налоговая служба (ФНС).

Ведомство создает новую цифровую аналитическую платформу совместно с несколькими министерствами, а также с Росстатом и Пенсионным фондом России (ПФР). Система будет создана на основе данных этих ведомств, передает телеканал "360".

Ожидается, что нововведение позволит ведомствам обмениваться первичными данными оперативно, не задействуя в этом бизнесменов. Такой подход даст возможность сократить объем запрашиваемой у граждан РФ информации, а также поспособствует оперативному принятию управленческих решений.

ФНС планирует и дальше рассматривать другие нововведения, которые позволят бизнесменам быть меньше вовлеченными в процесс администрирования и больше сосредоточиться на своей деятельности.