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21:49   31 Августа 2020
Общество

Новые ограничения по COVID-19 введены на черноморском побережье Турции

Новые ограничения по COVID-19 введены на черноморском побережье Турции

Увеличение числа выявленных случаев коронавирусной инфекции послужило причиной для введения новых ограничительных мер в турецком курортном городе Зонгулдак. Об этом сообщили в издании Нurriyet.

Губернатор города Мустафа Тутулмаз ввел ограничительные меры, касающиеся проведения свадеб. Будет разрешено праздновать торжества в помещении только в период с 11.00 до 23.00 и не более двух часов. Промежуток между бракосочетаниями будет составлять три часа. За это время сотрудники будут проводить дезинфекцию помещений. Об этом пишет ФАН.

В заявлении главы города сообщается, что свадьбы не рекомендуется посещать пожилым людям и детям до 15 лет. Ограничения также коснутся правил сопровождения молодоженов. В Турции каждый день выявляют около 1,5 тысяч новых случаев коронавируса. Зонгулдак считается одним из популярнейших мест Турции с массой достопримечательностей, которые привлекают любопытных туристов.

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Автор: Ирина Большунова
#турция #пандемия #коронавирус

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