Российская учительница оценила идею читать книги о Гарри Поттере в школе

Заслуженный учитель РФ Евгения Абелюк похвалила идею включить некоторые книги британской писательницы Джоан Роулинг о волшебнике Гарри Поттере в школьную программу по литературе.

Абелюк считает, что нужно учитывать интересы детей. К тому же многие тома сделаны с хорошим переводом. Правда, к сожалению, не все. Она отметила, что сага только на первый взгляд кажется простым приключением.

Учитель литературы поможет школьникам разобраться в смысле этих книг, рассказала Абелюк телеканалу "360". Литературное образование должно стать более гибким и современным. И тут дело даже не в самом Поттере, а в подходе к обучению в школе.