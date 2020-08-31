В "Конкорде" рассказали о планах Пригожина посетить Европу

Редакция газеты "Правда.ру" направила запрос в "Конкорд" по поводу планов на ближайшие поездки бизнесмена Евгения Пригожина. Предприниматель планирует посетить Прибалтику, Германию для решения вопросов по бизнесу и Турцию для деловых встреч.

"У Евгения Викторовича в ближайших планах посетить Прибалтику и Германию по бизнесу, а затем провести встречи в Турции. Ввиду того, что его самолет находится под санкциями, полеты планируется совершить регулярными рейсами", — сообщили в пресс-службе "Конкорда".

Минюст США весной 2020 года снял все обвинения о якобы вмешательстве в выборы президента США в 2016 году с "Конкорда". Глава компании Евгений Пригожин намерен отсудить у Вашингтона 50 миллиардов долларов за незаконное преследование.

Расследованием занимался спецпрокурор Роберт Мюллер. Его бездоказательные обвинения стоили американским налогоплательщикам почти 30 миллионов долларов. После провала в суде он вынужден был подать в отставку.

Специалисты в области права отметили блестящую работу адвокатов, представляющих интересы российской компании. Юристам удалось найти огромное количество ошибок и недочетов в обвинениях, которые США предъявляли "Конкорду".