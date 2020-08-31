Минсельхоз выделил дополнительные 500 млн рублей на сельскую ипотеку

Дополнительные средства в размере 500 млн рублей выделил Минсельхоз РФ на реализацию программы льготной сельской ипотеки. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Финансирование позволит продолжать трудовую деятельность и улучшить условия жилья дополнительно для более чем 20 тысяч семей. В текущем году на реализацию льготной сельской ипотеки был выделен 1 млрд рублей. На данный момент в программе приняли участие более 16 тысяч заемщиков из 80 российских регионов. Объем выданных кредитов составляет 32 млрд рублей.

Программа льготного кредитования способствует повышению качества жизни россиян, а также расширению строительного сектора и активизации развития предпринимательства в сельской местности, отметила замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.