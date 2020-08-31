СМИ сообщили о серии арестов и пыток в ливийской Тархуне

Ливийский город Тархуна захлестнула серия похищений, арестов и пыток мирных жителей со стороны бандитских группировок. Целями стали представители конкретного племени, пишут пользователи социальных сетей.

Террор коснулся племени Аль-Абабса, которое проживает в районе Сук аль-Ахад. Причем пользователи отметили, что бандгруппы не щадят даже стариков, передает Федеральное агентство новостей. Организатором называется Сабри Хамади, который может иметь связи с группировкой "Аль-Кашр".

Начиная с 23 августа на западной территории Ливии, подконтрольной так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии, начались протесты. Люди выражали свое недовольство ухудшающимся уровнем жизни, широчайшей коррупцией среди чиновников, а также засильем иностранных наемников. Марши протестов попытались остановить силовым способом — боевики главы ПНС Файеза Сарраджа открыли огонь по безоружным ливийцам.