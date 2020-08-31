Berlingske: Жители массово бегут из разграбленного и разоренного Нью-Йорка

Жители Нью-Йорка, которые еще совсем недавно так любили свой город и так им гордились, все чаще решаются на то, что было немыслимо ранее – они массово переезжают в другие штаты. Причиной этому стали пандемия коронавируса, всплеск преступности, расовые беспорядки, а также бездомные, которые онанируют на улицах и нападают на пассажиров подземки.

Как пишет датское издание Berlingske, самый знаменитый город в мире оказался повергнут на колени чередой катастрофических событий и теперь жители Нью-Йорка спорят друг с другом о том, умер их любимый город или он еще сможет возродиться.

В частности, издание приводит историю Денниса Тротты, который еще несколько месяцев назад не сомневался в том, что проживет в Нью-Йорке до конца своей жизни. Выходя каждое утро из своей квартиры в Бруклине, он садился на метро и ехал в центр Манхеттена, где работал в салоне красоты. Однако неожиданно на эту размеренную жизнь в «самом могущественном мегаполисе мира» одна за другой обрушились невзгоды, каждая из которых оставила на нем свой гигантский след.

Во-первых, вскоре после начала пандемии Нью-Йорк стал центром заболеваемости коронавирусом, и все, что являлось его визитной карточкой – музеи, рестораны, культура, величие, жизнь – все закрылось на карантин.

Во-вторых, в самый разгар ограничений, призванных сократить заболеваемость, из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время жесткого полицейского задержания в далеком Миннеаполисе, по всей стране вспыхнули расовые протесты, быстро переросшие в погромы и беспорядки. И эта волна не обошла Нью-Йорк.

К настоящему времени целые районы Большого Яблока оказались разграблены и разорены, а преступность в городе растет такими же быстрыми темпами, какими там падает уровень жизни.

«Когда я иду по центру Манхэттена, мне кажется, что я попал в фильм-катастрофу. Я чувствую себя Уиллом Смитом из «Я — легенда», где он единственный выживший. Никто больше не ходит на работу в бизнес-центры, не видно туристов, в моем салоне нет клиентов. Просто город-призрак», — рассказал датскому изданию Деннис Тротта.

И теперь, по его словам, после 47 лет, прожитых в родном городе, он, как и сотни тысяч других нью-йоркцев, решился на то, о чем раньше не мог и подумать – на переезд. Город, отмечает Деннис, изменился так сильно, что оставаться там становится просто невыносимо.

«В жилые кварталы, включая Бруклин, жизнь вернулась, но многие районы Манхэттена совсем не те, что раньше. Я больше не выхожу по вечерам и, по возможности, избегаю метро, где полно бездомных и психически больных, — рассказывает Деннис. — Велосипед сейчас не достать, потому что слишком многие начали на них ездить, чтобы не пользоваться общественным транспортом. В городе царит атмосфера антиутопии, прямо как в 1970».

Многие другие жители Нью-Йорка, также, как и Деннис Тротта, без колебаний отказываются от жилья, которое еще в начале этого года считалось одним из лучших в мире.

По подсчетам издания, только за период с марта по май 2020 года от жилья в Большом Яблоке отказались порядка полумиллиона человек, и люди продолжают уезжать. Таких очередей в транспортных компаниях, оказывающих услуги по переезду, как сейчас, не было никогда

«Все дело в том, что город изменился. С тех пор как эпидемия коронавируса в марте отправила Нью-Йорк на карантин, больше 5 тысяч компаний закрылись насовсем, масса рабочих мест исчезла, а многое из того, из чего состоит этот большой город, до сих пор поставлено на паузу, — сообщает датское издание. — В то же время подскочил уровень преступности, а количество инцидентов с использованием огнестрельного оружия за год выросло на 84%».

Состоятельные нью-йоркцы побросали свои квартиры и насовсем переехали в свои летние резиденции – на север штата, в Коннектикут или Хэмптон. Те, кто снимал жилье, расторгают договора аренды и переезжают в другие регионы США, где съемные квартиры стоят дешевле, налоги ниже, и обстановка на улицах безопаснее.

Несмотря на то, что сейчас в Нью-Йорке постепенно отменяются карантинные меры, поток желающих уехать из города не иссякает. Ситуация обострилась настолько, что губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо обратился к уезжающим нью-йоркцам, призывая их вернуться.

«Конечно, Нью-Йорк уже пережил несколько мощнейших ударов: крах Уолл-стрит в 1929 году, экономический кризис 1970-х, террористическую атаку в 2001 году, недавний финансовый кризис и ураган Сэнди. – приводит издание рассуждения нью-йоркского писателя и блогера Джеймса Альтушера. — Но в этот раз Нью-Йорк настолько глубоко упал в колодец безнадежности, что быстрого пути наверх просто нет».

В своей статье, озаглавленной «Нью-Йорк умер навсегда» Альтушер перечисляет причины, по которым кара небес обрушилась на этот город, отмечая, что городские музей, театры и кабаре Бродвея, и другие фрагменты блестящей культурной жизни Нью-Йорка «лежат бездыханные, при этом около 60% всех ресторанов города не пережили коронавирусного карантина и закрылись навсегда.

«Люди бросили Нью-Йорк и навсегда переехали в виртуальный мир», — заключает писатель, предрекая Нью-Йорку неуклонное снижение числа жителей, а значит и уменьшение налоговых поступлений.

Но не все нью-йоркцы склонны к пессимизму. В спор с Альтушером вступил актер-комик Джерри Сайнфелд, который опубликовал в газете The New York Times статью с яростной критикой в адрес бывших сограждан и тех, то еще только собирается уезжать.

По словам актера, «глупый вирус» неизбежно сдастся со временем, также, как сдались те, кто покидает Нью-Йорк.

«Мы же, остальные, с вашего позволения и дальше будем жить в Нью-Йорке. И если хоть что-то в этом мире можно знать наверняка, так это то, что прежний город вернется. Он возвращается благодаря настоящим крутым нью-йоркцам, которые, в отличие от тебя, всегда любили и понимали его, оставались и восстанавливали его», — написал Сайнфелд, обращаясь к Альтушеру.

Тем временем, заключает датское издание Berlingske, рядовые нью-йоркцы покидают город в поисках заработка и спокойной жизни. По словам Денниса Тротты, он переезжает в город Палм-Бич во Флориде, где планирует работать парикмахером.

Левая администрация Нью-Йорка, по его словам, заполонила город безработными, а также демотивировала горожан запретив жителям посещать тренажерные залы и рестораны, разрешив при этом проводить многотысячные демонстрации.