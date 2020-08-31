Как сторонники Навального зарабатывают на его коме политические очки

Любовь Соболь может воспользоваться госпитализацией главы признанного иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального ради реализации своих амбиций, считает экс-юрист ФБК Виталий Серуканов.

Случай с Навальным предоставил Соболь новые возможности, и она получила "коридор свободы", которого раньше не было, считает бывший сотрудник ФБК. Серуканов рассказал, что сторонница Навального чувствовала себя в "фонде" прижатым человеком, а сейчас она постарается заработать побольше политических очков.

Когда Навальный попал в реанимацию, Соболь начала вести активную медийную жизнь. Она появилась в эфире канала "Дождь", начала проводить частые стримы на канале "Навальный LIVE" и всячески привлекать внимание к своей персоне, сообщает издание Nation News.

"Как минимум, цинично. Как максимум, это просто какое-то варварство – так вот использовать инцидент с собственным шефом", — заявил Серуканов.

Экс-юрист ФБК отметил и сторонника Навального Леонида Волкова, который также воспользовался ситуацией. Он бравирует произошедшим и заявляет об увеличении статистики, добавил Серуканов.