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20:01   31 Августа 2020
Общество

Как сторонники Навального зарабатывают на его коме политические очки

Как сторонники Навального зарабатывают на его коме политические очки

Любовь Соболь может воспользоваться госпитализацией главы признанного иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального ради реализации своих амбиций, считает экс-юрист ФБК Виталий Серуканов.

Случай с Навальным предоставил Соболь новые возможности, и она получила "коридор свободы", которого раньше не было, считает бывший сотрудник ФБК. Серуканов рассказал, что сторонница Навального чувствовала себя в "фонде" прижатым человеком, а сейчас она постарается заработать побольше политических очков.

Когда Навальный попал в реанимацию, Соболь начала вести активную медийную жизнь. Она появилась в эфире канала "Дождь", начала проводить частые стримы на канале "Навальный LIVE" и всячески привлекать внимание к своей персоне, сообщает издание Nation News.

"Как минимум, цинично. Как максимум, это просто какое-то варварство – так вот использовать инцидент с собственным шефом", — заявил Серуканов.

Экс-юрист ФБК отметил и сторонника Навального Леонида Волкова, который также воспользовался ситуацией. Он бравирует произошедшим и заявляет об увеличении статистики, добавил Серуканов.

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Автор: Борис Нестеров
#навальный #фонд борьбы с коррупцией #соболь #серуканов

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